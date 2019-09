Mies lasit päässä sujautti läjän äänestyslappuja uurnaan – Venäjän vaaleissa jo yli 1600 vilppiepäilyä: Tällaisia konsteja käytetty

Ulkomaat

Venäjällä on sunnuntaina Suomen kunnallisvaaleja vastaavat paikallis- ja aluevaalit. Vaaleissa valitaan yhteensä noin 47 000 edustajaa erilaisiin hallinnollisiin elimiin.Vaalien tarkkailuun keskittyvä Liike Golos (suom. ihmisen ääni) julkaisee Twitter-tilillään vaaleihin liittyviä epäilyttäviä huomioita ympäri Venäjää. Golosin vaalitarkkailijat ovat itsenäinen organisaatio, joka valvoo vaaleja vilpin varalta. Koosteena on muutamia huomioita, joita Golos epäilee vippaskonsteiksi.Golos on julkaissut päivän mittaan muutamia huomionarvoisia vaalivilppiepäilyjä. Leningradin alueen äänestyksessä, Pietarin eräällä äänestyspisteellä tarkkaavaiset kansalaiset huomasivat äänestyslomakkeille tarkoitetussa vaaliuurnassa mielenkiintoisen näyn.Golosille lähetetyllä videolla näkyy, kuinka vaaliuurnan sisällä näkyy läjä äänestyslomakkeita, jotka on taitettu nipuksi. Nipussa näyttäisi olevan ainakin viisi lomaketta kahtia taitettuna.– Tuosta juuri kiiruhti se mies lasit päässä, videota kuvaava kertoo havaintoja nipun pudottaneesta miehestä.Sen jälkeen hän vie tarkkailijat katsomaan läpinäkyvää laatikkoa, jonne äänestyslaput tiputetaan.– Katsokaa, tuossa, mies huudahtaa ja osoittaa paperinippua.– Siinä ei ole vain yksi tai kaksi lappua, hän huomauttaa.Venäjällä tällaiselle usean vilpillisen äänen sujauttamiselle vaaliuurnaan on vakiintunut oma sanansa, vbrosyi. Sillä viitataan useamman vilpillisen äänen samanaikaiseen toimittamiseen aitojen äänien sekaan.Myös muilla pietarilaisilla äänestyspisteillä on havaittu vastaavanlaisia huijausnippuja:Vaalien aikana tapahtuvaan vilpillisen toiminnan seurantaan on olemassa Kartanarusheniy-sivusto (rikekartta). Jutun kirjoitusajankohtana sivustolle on kerääntynyt sunnuntaina yli 1600 vilppiepäilyä. Moskovassa pelkästään on havaittu näistä yli 500 ja Pietarista on ilmoitettu yli 200 rikettä tai epäilyä.Sivuston ilmoituksia selatessa löytyy muun muassa työnantajan painostuksia ehdokasvalintaan, vaalivirkailijoiden epämääräistä toimintaa äänestyspisteillä ja nettiäänestyksessä päivän mittaan ilmenneitä ongelmia.– En ole pystynyt äänestämään netissä koko päivänä, kirjoittaa eräs moskovalainen.– Esimieheni tuli kyselemään minulta, ketä äänestän. Sen jälkeen hän uhkasi toimenpiteillä, ellen äänestä hänen neuvomaansa ehdokasta, kirjoittaa toinen.Sunnuntaina iltakuuden aikaan huolestunut kansalainen julkaisi Youtube-palvelussa havainneensa oman äänestyspisteellään toisenlaisia ongelmia.Äänestyspisteen vaaliuurnan sulkemiseen tarkoitetut muoviset klipsit ovat niin löysällä, että kantta raottamalla, sen ja uurnan välille saa muodostettua arviolta käden mentävän aukon.– Älkää koskeko niihin, parahtaa vaalivirkailija kuvaajalle, kun hän yrittää näyttää havaintoaan työntekijälle.