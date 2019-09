Ulkomaat

Venäläiset äänestävät aluevaaleissa – moskovalainen lakimies Vladislav, 25: ”Ei ole enää mitään menetettävää”





Putin: Ehdokkaiden määrä ei ratkaise, vaan laatu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Vaalitarkkailija kertoi hymyttömistä äänestäjistä