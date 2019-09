Ulkomaat

Tiesitkö tätä 9/11-iskusta? Pikku­kaupungin lennon­johto onnistui ohjaamaan alas 33 000 ihmistä taivaalta





Keskiviikkoiltana televisiossa National Geographic -kanavalla esitettävä dokumentti 9/11: Taivaan valtiaat (9/11: Control the Skies, 2019) tarjoaa harvoin kerrotun näkökulman syyskuun 2001 terrori-iskuista.Kun Yhdysvaltain ilmatila 18 vuotta sitten äkkiä suljettiin, joutui kanadalaisen Ganderin lennonjohto ohjaamaan nopeasti alas 224 matkustajakonetta, joissa oli yhteensä 33 000 matkustajaa.Newfoundlandin saarella Pohjois-Amerikan koillisnurkassa sijaitseva kymmenen­tuhannen asukkaan kaupunki on sijaintinsa takia tärkeä solmukohta. Ganderin lennonjohdon vastuulle kuuluu Atlantin yllä se alue, jonka kautta kaikki Euroopasta tulevat jumbojetit saapuvat Amerikkaan.11. syyskuuta 2001 syntyi kaaos, jollaista ei oltu koskaan harjoiteltu. 224 konetta oli ohittanut pisteen, josta ne olisivat voineet palata Eurooppaan, eikä niitä haluttu turvallisuussyistä ohjata suurkaupunkien kentille. Ganderin lennonjohdolla oli käytettävissään oman kenttänsä lisäksi vain kuusi muuta lähialueen pientä kenttää.Isoja koneita laskeutui viiden minuutin välein, ja kentät kävivät niin ahtaiksi, että suuronnettomuudet kiitoradoilla olivat lähellä. Lisäksi osa koneista oli suuren polttoainemäärän takia liian raskaita laskeutumaan. Tilannetta voisi verrata painajaismaiseen Tetris-peliin, jossa on koko ajan satoja ihmishenkiä pelissä.Dokumentin kömpelösti dramatisoidut kohtaukset syövät turhaan kiinnostavan tarinan tehoa.9/11: Taivaan valtiaat, National Geographic, keskiviikkona 11.9. klo 21.00.