Kenraali päätti sitoa vihollisen joukot ja ”vuodattaa veren kuiviin” – yli 300000 kuoli Verdunin taistelussa

Ihmisiä kuolee aivan varmasti. Entä minä? Ehkä Jumala suojelee minua.





21. helmikuuta

Yksi tykinammus hautaa kuolleiden ruumiit. Seuraava kaivaa heidät jälleen esiin.





Äiti, olen 20-vuotias, enkä halua kuolla.

Kultaseni. En halua järkyttää sinua, rakas Ninette, mutta kuten aina, en voi salata sinulta mitään. Lähdemme huomenna ja etenemme linjaan. Epäilen, että joudumme sektorille, jota eniten pelkäämme: Verduniin.





Rakkaat vanhemmat, makaan taistelukentällä luoti vatsassani. Luulen, että kuolen.

Olen puolikuollut väsymyksestä. Useimpina hetkinä en ole osannut sanoa, olenko enää elossa vai jo kuollut.

Joukkojen vaihtaminen etulinjaan on kaikkein vaikeinta. Joudumme kulkemaan loppumattoman rumputulen alla.





Jos kuolen, joudun todennäköisesti joukkohautaan. Ole kiltti ja tee parhaasi löytääksesi minut. Tunnistat minut etuhampaissani olevista paikoista. Muista rukoilla usein puolestani.





Näen vain mutaa ja verta. Ruumiit on kasattu hätäisesti yhteen läjään. Minulla on pala kurkussa, haluan vain itkeä.

Verdun on painajainen, joka vainosi isääni koko hänen loppuelämänsä ajan. 30 vuotta myöhemmin hän heräsi edelleen painajaisiin keskellä yötä.

