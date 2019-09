Ulkomaat

Tukholman keskustassa iso poliisioperaatio – yhtä ihmistä ammuttu

Tukholman keskustassa iso poliisioperaatio – yhtä ihmistä ammuttu 6.9. 10:53

Poliisin mukaan yhtä henkilöä on ammuttu kerrostaloasunnossa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tukholmassa on käynnissä iso poliisioperaatio keskustassa Kungsholmenin alueella. Paikalla on useita poliisiautoja sekä ambulansseja.



Poliisin mukaan yhtä henkilöä on ammuttu kerrostaloasunnossa. Tuoreeltaan ei ole tiedossa, miten vakavasti ampumisen kohteeksi joutunut on loukkaantunut.