Brittiparlamentin alahuone on täynnä erikoisia yksityiskohtia: tiedätkö, miksi pöydällä lepää kullattu valtikka?

Ulkomaat

Brittiparlamentin alahuone on täynnä erikoisia yksityiskohtia: tiedätkö, miksi pöydällä lepää kullattu valtikk

Pöydän esineet





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Puhuttelu





Äänestyskäytäntö









https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005967253.html

Osa kansanedustajista seisoo