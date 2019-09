Ulkomaat

Dorian piiskaa USA:n itärannikkoa, Bahamalla valtava määrä ihmisiä yhä kateissa

Yhdysvalloissa hurrikaani Dorian on myllyttänyt maan itärannikkoa myrskytuulilla ja rankkasateilla, kertovat yhdysvaltalaisviestimet. Rannikolla on ollut pieniä tornadoja, tulvia ja laajoja sähkökatkoja. Viranomaisten mukaan Georgian sekä Pohjois- ja Etelä-Carolinan osavaltioissa yli 240 000 asiakasta on ollut ilman sähköä.Hurrikaanin arvellaan saavuttavan Pohjois-Carolinan edustalla olevan saariston perjantain aikana. Dorian on laantunut kakkoskategorian hurrikaaniksi.Bahamalla satoja tai jopa tuhansia ihmisiä on yhä kateissa Dorianin jäljiltä, kertovat viranomaiset uutiskanava CNN:n mukaan. Toistaiseksi Bahamalla on tullut tietoon parikymmentä kuolonuhria.