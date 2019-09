Ulkomaat

Hirmumyrsky Dorian laantunut kakkoskategorian hurrikaaniksi Yhdysvaltain itärannikolla





70 000 ihmistä hätäavun tarpeessa Bahamalla

Hirmumyrsky Dorian on sahannut tänään kahden myrskykategorian väliä Yhdysvaltain itärannikon tuntumassa. Dorian oli iltapäivällä Suomen aikaa laantunut kakkoskategorian hurrikaaniksi.Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus ehti ilmoittaa aamulla, että Dorian oli vahvistunut tilapäisen heikentymisensä jälkeen kolmoskategoriaan viisiportaisella asteikolla.Myrsky on tänään liikkunut Etelä- ja Pohjois-Carolinan osavaltioiden rannikkoalueilla. Ainakin osia Charlestonin kaupungista Etelä-Carolinassa on joutunut veden valtaan. Yhdysvaltalaismedian välittämissä kuvissa näkyy ihmisiä, jotka liikkuvat kaduilla veneillä.Hurrikaanikeskuksen mukaan myrskytuulet puhaltavat alueella noin 49 metriä sekunnissa.Alueelle on luvattu kaatosateita ja sekä Pohjois- että Etelä-Carolinan osavaltioiden rannikkoa on varoitettu myös hengenvaarallisesta tulvavuoksesta, joka saattaa nousta yli kahteen metriin. Sähköt olivat torstaina katkenneet ainakin yli 80 000 taloudesta Etelä-Carolinassa ja myrskyevakkoja varten oli varattuna yli 20 tilapäissuojaa.Viranomaiset ovat kehottaneet satoja tuhansia ihmisiä Pohjois- ja Etelä-Carolinassa sekä Georgiassa hakeutumaan suojaan myrskyn tieltä.Tornado tuhosi Pohjois-Carolinassa lukuisia koteja torstaina, kertoo uutiskanava CNN. Uutiskanavan mukaan osissa sekä Etelä- että Pohjois-Carolinaa on annettu tornadovaroituksia.Dorian riehui ennen Yhdysvaltojen itärannikon tuntumaan saapumistaan Bahamasaarilla. Dorian kylvi saariryhmällä erittäin laajaa tuhoa viitoskategorian hurrikaanina.Noin 70 000 ihmistä on YK:n mukaan hätäavun tarpeessa Bahamalla myrskytuhojen vuoksi. New York Timesin mukaan ainakin 23 ihmistä on kuollut myrskyn vuoksi.





Karibianmeren risteilyjä järjestävät laivayhtiöt ovat kertoneet rientävänsä hurrikaanin uhrien avuksi. Ainakin Royal Caribbean ja Disney Cruise Line kertoivat kumpikin avustavansa Dorianin hätäaputoimia miljoonalla dollarilla.Yhdysvaltain rannikkovartiosto kertoi, että se on pelastanut torstaihin mennessä 135 ihmistä Bahamalla. Rannikkovartioston käytössä on ollut 10 helikopteria ja kolme kutterivenettä.Alueella on ollut myös Yhdysvaltain ja Britannian helikoptereita auttamassa muun muassa tiedustelulentojen kanssa. Helikopterit ovat ilmasta käsin yrittäneet kartoittaa hätäavun tarvetta ja arvioida tuhoja. Helikopterit ovat myös auttaneet evakuoimaan sairaalahoitoa tarvitsevia alueelta.Yhdysvaltain avustusjärjestö USAID kertoi tuovansa alueelle Miamista ilmateitse tarvikkeita. Järjestö tuo saarille muun muassa muovipressuja väliaikaissuojia varten, hygieniatarvikkeita sekä vettä.