WP: Isisin naiset harjoittavat väkivaltaa al-Holin leirillä Syyriassa – hunnusta luopumisesta haaveillut 14-vuotias murhattiin

Ulkomaat

WP: Isisin naiset harjoittavat väkivaltaa al-Holin leirillä Syyriassa – hunnusta luopumisesta haaveillut 14-vu

Yllä olevalla videolla kuvaa al-Holin leiriltä viime kesäkuulta.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy