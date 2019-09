Ulkomaat

Kolmipäiväisen sukellus­retken traaginen päätös: yli 30 kuoli räjähdys­mäisessä tulipalossa

Rajun palon alkusyy on yhä epäselvä.





Kaliforniassa Yhdysvalloissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet 33 ruumista maanantaina sattuneen veneturman jäljiltä. Yhden ihmisen kerrotaan olevan kadoksissa.Laitesukeltajia kuljettaneella aluksella syttyi raju tulipalo maanantaina aamuyöllä. Kannen alapuolella nukkuneet matkustajat jäivät ilmeisesti loukkuun palon alapuolelle.Viranomaisten mukaan aluksen kyydissä oli 33 matkustajaa ja kuusi miehistön jäsentä. Viisi miehistön jäsentä ehti pelastautua.Tulipalo oli niin voimakas, että palomiehet eivät pystyneet nousemaan alukseen. Se upposi lopulta 20 metrin syvyyteen. Onnettomuuden syy on yhä epäselvä.Conception-niminen alus oli kolmipäiväisellä sukellusretkellä Santa Cruzin saaren ympäristössä, jossa on lukuisia sukelluskohteita. Saari sijaitsee Kalifornian eteläosassa Santa Barbaran kaupungin edustalla, ja se on suosittu vesiurheilu- ja ulkoilukohde.Conceptionin oli määrä palata maihin maanantaina. Palon syttyessä alus oli vain parinkymmenen metrin päässä Santa Cruzin pohjoisrannikosta.