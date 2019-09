Ulkomaat

YK: 70 000 bahamalaista on kiireellisessä avuntarpeessa

5.9. 1:25

YK:n mukaan puutetta on niin ruuasta, vedestä, suojasta kuin lääkkeistäkin.

Noin 70 000 ihmistä on kiireellisen avun tarpeessa Bahamasaarilla hurrikaani Dorianin jäljiltä, YK kertoo. YK:n mukaan puutetta on niin ruuasta, vedestä, suojasta kuin lääkkeistäkin.



YK kertoi ottaneensa hätärahastostaan miljoona dollaria uhrien auttamiseen.



Dorianin on vahvistettu aiheuttaneen Bahamalla toistaiseksi seitsemän ihmisen kuoleman. Uhrimäärän odotetaan nousevan, kun pelastustyöt pahiten kärsineillä alueilla jatkuvat.