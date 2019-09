Ulkomaat

Kommentti: Pitäisikö Suomen päästä lännen ydinpelotteen suojaan – vai olemmeko jo siellä?

Naton

Euroopan

Olisi historian ironiaa, jos Lontoo ottaisi entistä suuremman vastuun Suomen tai Ruotsin – tai vaikkapa Irlannin – turvallisuudesta sen jälkeen kun se on jättänyt unionin.

