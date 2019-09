Ulkomaat

Kommentti: Lääkkeet Brexit-tautiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Boris Johnsonin kaltaista veijaria olisi sittenkin aika ikävä ajatella lahtipenkissä.

Kansalaissota kajastaa

Toivottavasti maailmansotaa ei sentään tarvita pelastamaan EU:ta Brexitiltä.

Salajuoni nosti Churchillin