Ulkomaat

Puolassa pimitettiin ympäristö­turma: jätevettä valui jokeen yli 3 000 litraa sekunnissa – WWF:n asiantuntija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/FuchsBeata/status/1168826702803406850

https://twitter.com/TeleexpressTVP/status/1167456589202239488

HSY:n

https://twitter.com/tvp_info/status/1167076765694595073