Pommi räjähti Kabulissa – ainakin 16 kuollut ja yli 100 haavoittunut

3.9. 6:58

Afganistan Kaikkien uhrien kerrotaan olleen siviilejä.

Afganistanissa ainakin 16 ihmistä on kuollut ja yli sata haavoittunut Talebanin tekemässä pommi-iskussa. Viranomaisten mukaan kaikki iskussa kuolleet olivat siviilejä. Uhrimäärä voi vielä kasvaa.



Räjähdys sattui pääkaupunki Kabulissa eilen illalla. Sisäministeriön tiedottajan mukaan kadulla ollut ajoneuvo oli täytetty räjähteillä.



Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan äärijärjestö Taleban on ilmoittanut olevansa iskun takana. Järjestö neuvottelee parhaillaan Yhdysvaltojen kanssa rauhansopimuksesta. Sopimuksen yhtenä tavoitteena on vetää suuri osa Yhdysvaltojen joukoista pois Afganistanista.