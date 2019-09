Ulkomaat

Norjan kopteriturmassa kuolleet matkustajat tunnistettu – uhrit olivat paikallisia nuoria

Norjan lauantaisessa helikopteriturmassa kuolleet viisi matkustajaa on tunnistettu, kertoo muun muassa Norjan yleisradio NRK. Uhrit olivat paikallisia norjalaisnuoria.Onnettomuudessa saivat surmansa kolme nuorta miestä ja kaksi naista, jotka olivat iältään 19–22-vuotiaita. Norjalainen sosiaalinen media täyttyi paikallisen yhteisön suruviesteistä.– Elämä on niin epäoikeudenmukaista. Monet hienot nuoret, joilla oli elämä edessään, ovat nyt poissa. Menetimme vanhimman poikamme onnettomuudessa, kirjoitti poliitikko Ronny Berg Facebookissa Dagbladetin mukaan.Turman kuudes uhri oli helikopterin 27-vuotias pilotti, jonka on kerrottu olleen Ruotsin kansalainen.– Olemme menettäneet hyvän kollegan, hän oli pirteä ja aloitekykyinen, kommentoi helikopteriyritys Helitransin toimitusjohtaja Richard Simonsen.