Ulkomaat

Yli sadan pelätään kuolleen Jemenissä ilmaiskussa pidätyskeskukseen

Yli sadan pelätään kuolleen Jemenissä ilmaiskussa pidätyskeskukseen

2.9. 1:15

Jemenissä yli sadan ihmisen uskotaan kuolleen ilmaiskussa pidätyskeskukseen, kertoo kansainvälinen Punainen risti.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ainakin 40 ihmistä on haavoittunut.



Ilmaiskun teki Saudi-Arabian johtama liittouma. Se kertoo kohdistaneensa iskun huthikapinallisten asevarastoon, mutta kapinallisten mukaan hyökkäyksessä tuhoutui vankilarakennus.



YK:n mukaan kuolleiden joukossa on 50 pidätettyä, ja lisäksi lähes 70 pidätettyä on kadoksissa.



Kymmeniätuhansia ihmisiä on kuollut vuoden 2015 jälkeen huthikapinallisten ja Saudi-Arabian tukemien hallituksen joukkojen välisissä yhteenotoissa Jemenissä.