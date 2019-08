Ulkomaat

Lähes kaksi miljoonaa jäämässä vaille kansalaisuutta Intian osavaltiossa

31.8. 9:28

Intia Suurin osa henkilöistä, jotka ovat jäämässä vaille kansalaisuutta, on muslimeja.

Intian Assam on epäämässä kansalaisuuden noin 1,9 miljoonalta osavaltion asukkaalta, joita ei kelpuutettu tänään julkaistuun 31,1 miljoonan ihmisen kansalaisrekisteriin. Osavaltion asukasluku on noin 33 miljoonaa.



Kansalaislistalle päästäkseen osavaltion asukkaiden oli todistettava, että he tai heidän vanhempansa ovat asuneet Intiassa ennen vuotta 1971. Tuolloin maahan saapui miljoonia pakolaisia nykyisen Bangladeshin alueelta.



Listalle kelpaamattomia uhkaa valtiottoman ihmisen kohtalo. Suurimman osan on etukäteen arvioitu olevan muslimeita.