Ulkomaat

Dorian kerää voimiaan entisestään – nyt jo neloskategorian hurrikaani

Yhdysvaltalaisennusteen mukaan Dorian on yltynyt neloskategorian hurrikaaniksi.





Asiasta kertoi Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus Twitterissä.Kovimmat tasaiset tuulennopeudet ovat keskuksen mukaan olleet noin 58 metriä sekunnissa. Hurrikaani on keskuksen mukaan vielä noin 925 kilometrin päässä Floridan Palm Beachista.Floridan osavaltiossa on julistettu Dorianin vuoksi hätätila. Hätätila on julistettu myös ainakin osassa Georgian osavaltiota.