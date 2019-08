Ulkomaat

Eurofighter vetäytyy pois Kanadan hävittäjäkisasta

Airbus ilmoitti perjantaina vetäytyvänsä Kanadan hävittäjähankintakisasta. Kanada aikoo hankkia 88 uutta hävittäjää korvaamaan pahoin vanhentuneen nykyisen kaluston.Airbusin mukaan Kanadan asettamat turvallisuusvaatimukset olivat liian työläitä täyttää . Toinen syy oli hankintaehtoinen tehty muutos, joka Airbusin mukaan suosii sen pääkilpailijaa.Päätöksen arvellaan nostavan Lockheed Martinin mahdollisuuksia voittaa kisa F-35-hävittäjällään. Myös muut lentokonevalmistajat ovat kritisoineet Kanadan suosivan amerikkalaista lentokonejättiä.Kanadan hävittäjähankinta on ollut vuosia vaikeuksissa poliittisten erimielisyyksien vuoksi. Kanada avasi uudelleen hankintaprosessin heinäkuussa. Tilauksen arvo tulee olemaan noin 10–13 miljardia euroa.Kanadan ilmavoimat on jo aiemmin tehnyt selväksi, että he haluat valinnan päätyvän F-35:een, jonka kehitystyössä Kanada on ollut myös mukana.Kanadassa on vuosikymmenen ajan yritetty saada aikaan ratkaisua nykyisten CF-18-hävittäjien korvaamiseksi. Osa niistä on lentänyt jo liki 40 vuotta. CF-18 on Kanadan ilmavoimille valmistettu hävittäjä, joka pohjautuu F-18 Hornet -hävittäjään, joita Suomen ilmavoimat käyttää.Myös Suomella on käynnissä hävittäjähankintaprosessi, jossa ovat tarjolla samat koneet kuin Kanadalle.Kanadan hankkeesta on Eurofighterin lisäksi vetäytynyt jo ranskalainen Dassault Rafale-hävittäjineen. Kisassa ovat nyt mukana Lockheed Martinin lisäksi enää ruotsalaisen Saabin Gripen E sekä Boeingin F/A 18 Super Hornet.