YK:n erikoisraportti varoittaa: nykymenolla supermyrskyt yleistyvät, nouseva merenpinta ajaa satoja miljoonia pakolaisiksi

YK:n erikoisraportti varoittaa: nykymenolla supermyrskyt yleistyvät, nouseva merenpinta ajaa satoja miljoonia

on aika valmistautua peruuttamattomaan merenpinnan kohoamiseen viimeistään nyt, ellei meriä heikentäviä hiilidioksidipäästöjä aleta rajoittaa kovalla kädellä. Uutistoimisto AFP on saanut luettavakseen YK:n tuoreen maapallon jäätiköitä ja meriä käsittelevän ilmastoraporttiluonnoksen.Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) mukaan tuhoisat muutokset ovat jo alkaneet ja ne voimistuvat entisestään tulevaisuudessa.Raportin mukaan kalakannat supistuvat, vaikka ilmaston lämpiäminen saataisiin rajattua kahteen celsiusasteeseen. Lisäksi supermyrskyjen aiheuttamat vahingot kasvavat yli satakertaisesti vuoteen 2100 mennessä ja sadat miljoonat ihmiset joutuvat muuttamaan merenpinnan nousun vuoksi.Tutkijat ennustavat, että 2000-luvun edetessä maapallon jää- ja lumipeite vähenee ja vuoristojäätiköiden sulaminen kiihtyy.Ellei hiilidioksidipäästöjä vähennetä merkittävästi, ilmastonmuutos uhkaa sulattaa ainakin 30 prosenttia pohjoisen pallonpuoliskon ikiroudasta vuosisadan loppuun mennessä ja vapauttaa ilmaan miljardeja tonneja hiiltä. Hiilen vapautuminen ilmakehään kiihdyttäisi ilmastonmuutosta entisestään.Raportin yhteenvedossa todetaan, että ihmiskunnan on uudistettava tapansa, jolla se tuottaa ja kuluttaa välttyäkseen ilmastonmuutoksen aiheuttamista pahimmista ympäristötuhoista.900 -sivuinen yhteenveto on neljäs YK:n tänä vuonna laatima ilmastonmuutoksen seurauksia käsittelevä raportti.Raportti keskittyy kryosfääriin, eli valtameriä ja maan jäävyöhykkeisiin.Muut YK:n raportit käsittelevät biologisen monimuotoisuuden tilan heikkenemistä ja metsien sekä maailmanlaajuinen ruokajärjestelmän tulevaisuutta.