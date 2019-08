Ulkomaat

Kuningatar Elisabet hyväksyi pääministeri Boris Johnsonin pyynnön parlamentin työn jäädyttämisestä

Britanniassa kuningatar Elisabet on hyväksynyt pääministeri Boris Johnsonin pyynnön parlamentin työn jäädyttämisestä, kertoo muun muassa BBC. Parlamentti lopettaa työnsä syyskuun toisella viikolla ja aloittaa uuden istuntokauden vasta 14. lokakuuta.Britannian EU-eron on määrä vain reilut kaksi viikkoa myöhemmin.Parlamentin alahuone on parhaillaan kesäistuntotauolla ja palaa töihin ensi tiistaina. Oppositio on arvostellut Johnsonin päätöstä parlamentarismin vastaiseksi.