Supervaarallinen monokkelikobra vapaana saksalais­kaupungissa – rakennuksia evakuoitu

28.8. 11:49

Omistajaltaan karannut supervaarallinen monokkelikobra terrorisoi saksalaista Hernen kaupunkia Saksan länsiosassa. Käärmeen purema voi tappaa tunnissa.

Paikallisia asukkaita on kehotettu pitämään ikkunat säpissä ja välttämään pitkässä ruohossa kulkemista. Neljä rakennusta, joiden läheisyydessä käärme on nähty, on evakuoitu.



– Eihän tämä kivaa ole, mutta turvallisuus ennen kaikkea. Oletettavasti matelija on edelleen siinä rakennuksessa, jossa sen omistaja asuu, selvitti kaupungin edustaja.



Rakennuksen lattioille on kylvetty jauhoa, jotta luikeron liikkeistä jäisi jälkiä ja sen jäljille päästäisiin.



Monokkelikobran omistajalta on takavarikoitu parisenkymmentä muuta käärmettä. Niiden kohtalosta päätetään sen jälkeen, kun käärmeasiantuntija on nähnyt ne.