Ulkomaat

Asunnossa ollut nainen ammuttiin ikkunan läpi Tukholman lähistöllä – poliisi etsii kahta naamiomiestä

Tukholman lähellä Vällingbyssä sijaitsevassa asunnossa ollut nainen sai viime yönä ammuskelussa vammoja, joihin hän menehtyi myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta murhana.Hälytys rikospaikalle tuli noin kello puoli kahdelta yöllä sen jälkeen, kun silminnäkijät olivat kuulleet laukauksia muistuttavia ääniä. Tämän jälkeen he kuulivat auton kaasuttavan pois paikalta. Poliisin rikospaikkatutkinnassa paikalta löydettiin hylsyjä.– Laukauksia oli ainakin kolme, ja ne tulivat automaattisaseesta. Tiedän kyllä, miltä pistooli kuulostaa, ja sellaisella ei nyt ammuttu, sanoi nimettömänä pysytellyt silminnäkijä Aftonbladet-lehden mukaan.Aftonbladetin mukaan laukaukset ammuttiin asuntoon ikkunan läpi kadulta. Poliisi etsii kahta naamioitunutta miestä, jotka pakenivat paikalta tummalla autolla.Poliisi on eristänyt rikospaikan teknistä tutkintaa varten.Maanantaina lasta kantanut nainen ammuttiin Malmössä. Iltapäivälehtien mukaan nainen olisi ollut naimisissa tunnetun rikollispomon kanssa, mikä saattoi olla syynä veritekoon. Ampuja on edelleen vapaana.