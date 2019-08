Ulkomaat

Suora lähetys: Greta Thunberg lähestyy purjeveneellä New Yorkia

Katso yllä näkyvältä videolta suora lähetys siitä, miten 16-vuotias Thunberg lähestyy New Yorkia keskiviikkona.

Videolta voi seurata karttasovellusta, joka näyttää purjeveneen etenemisen hetki hetkeltä.

