Arkeologit löysivät yli 200 lapsiuhrin haudan Perusta

"He uhrasivat sen, mikä oli heille tärkeintä"

Arkeologit ovat jälleen löytäneet Perusta joukkohaudan, johon on laskettu 227 uhratun lapsen ruumiit. Arkeologien mukaan löytö tehtiin muinaisella uhrauspaikalla, jota esikolumbialaisen Chimu-kulttuurin tiedetään käyttäneen. Kaivaus sijaitsee Huanchacon rantakaupungissa, joka on turistien suosiossa.Arkeologien mukaan kyseessä on suurin koskaan löytynyt muinainen uhrattujen lasten joukkohauta. Lisää lasten jäänteitä voi vielä löytyä.Iältään 4–14-vuotiaat lapset on uhrattu rituaalissa Chimu-kulttuurin jumalille.– Heidät uhrattiin lepyttelemään El Nino -ilmiötä, arkeologi Feren Castillo kertoo.Arkeologit löysivät samalta alueelta viime vuoden toukokuussa joukkohaudan, josta kaivettiin esiin ainakin 56 lapsen ruumiin jäänteet. Tuolloin arkeologit arvioivat, että uhrausten taustalla ovat saattaneet olla aluetta koetelleet tulvat. Jumalille haluttiin luovuttaa kaikkein arvokkain lahja eli lapset, koska he symboloivat tulevaisuutta.Huanchacon joukkohaudat sijaitsevat lähellä Huanchaquiton aluetta, mistä arkeologit löysivät keväällä 2018 140 uhratun lapsen jäänteet yhdessä 200 uhratun laaman jäänteiden kanssa.Asiantuntijat eivät kuitenkaan ole varmoja, miksi lapsia uhrattiin. Todennäköisesti näin tehtiin, kun mikään muu ei auttanut. Myös aikuisia ilmeisesti uhrattiin, mutta rankkasateet ja tulvat jatkuivat.– He uhrasivat sen, mikä oli heille tärkeintä. He ovat mahdollisesti kokeneet, että se (aikuisten uhraaminen) oli hyödytöntä, kertoi George Masonin yliopiston antropologian professori Haagen Klaus National Geographicille.Chimu-kulttuurin kulta-aika oli 1200–1400-luvuilla. Sen valta-alue ulottui Perun rannikolta Ecuadoriin. Kulttuuri katosi vuonna 1475, kun inkat valloittivat sen alueet.