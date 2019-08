Ulkomaat

Mormonit kieltävät ampuma-aseet kirkoissaan – "Kirkot ovat Jumalan palvelemista varten"

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirkon mukaan kielto ei ole suoraa seurausta viimeaikaisista joukkoampumisista Yhdysvalloissa, vaan se on vastaus Texasin osavaltion muuttuneeseen lakiin.Lakimuutoksen myötä kirkot, synagogat ja muut palvontapaikat poistuvat niiden paikkojen listalta, joissa käsiaseen kantamisesta voi saada vuoden vankeusrangaistuksen.Mormonikirkon uusissa säännöissä painotetaan, että kirkot on tarkoitettu Jumalan palvelemiseen. Sääntöjen mukaan aseiden kuljettaminen kirkkoon piilotettuna tai muulla tapaa on tästedes kielletty lukuun ottamatta lainvalvonnan viranomaisia.Vuonna 1830 perustettu mormonikirkko on viralliselta nimeltään Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Sen pääpaikka on Utahin osavaltiossa Salt Lake Cityssä.Kirkkoon kuuluu noin 16 miljoonaa jäsentä, joista yli puolet asuu Yhdysvaltojen ulkopuolella. Suomessa kirkolla on 30 seurakuntaa ja lähes 5 000 jäsentä.