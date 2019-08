Ulkomaat

Kiina puuhaa sotaharjoitusta Taiwanin lähistölle – osapuolten välit kireät

Kiina puuhaa sotaharjoitusta Taiwanin lähistölle – osapuolten välit kireät

27.8. 11:34

Kiina Asiantuntijan mukaan harjoitusten tavoite on selkeä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiina on kertonut järjestävänsä tällä viikolla sotaharjoituksia merialueilla Taiwanin lähellä. Manner-Kiinan ja Taiwanin välit ovat olleet viime aikoina hyvin kireät.



Taiwanilla on oma hallinto, mutta Kiina kokee Taiwanin olevan valtionsa osa. Taiwanin nykyinen presidentti vastustaa Kiinan näkemystä, ja Kiina on tämän vuoksi muun muassa lisännyt sotaharjoituksia Taiwanin lähistöllä.



Asiantuntijan mukaan harjoitusten tavoitteena on osittain valmistautua estämään Taiwania itsenäistymästä tai valmistautua estämään Yhdysvaltain väliintulo, jos Kiinan ja Taiwanin välille puhkeaa konflikti.