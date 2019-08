IS Tukholmassa: Porvoon poliisiampumisesta epäillyt veljekset asuvat idyllisessä lähiössä

Ulkomaat

Porvoon poliisiampumisesta epäillyt veljekset asuvat idyllisessä lähiössä

Tukholmassa Johanneshovin asuinalueella on maanantai-iltana rauhallista. Keskiluokkaisen alueen eriväriset pienkerrostalot muistuttavat ulkonäöltään hieman Helsingin Käpylää tai Haagaa.Tukholman keskustan arvostetut asuinalueet ja nähtävyydet ovat vain lyhyen metromatkan päässä, mutta sitä ei helposti arvaisi vehreällä ja rauhallisella asuinkadulla.Historialliseen Vanhaankaupunkiin taittaa matkan julkisilla vain 20 minuutissa. Matkalla metropysäkille asuinaluetta laajennetaan: siistien katujen ja suuren puiston kylkeen nousee monia arvokkaan näköisiä asuntoja. Vastavalmistuneet talot kiiltävät uutuuttaan.Täältä tavanomaiselta, monella tapaa jopa idylliseltä asuinalueelta ovat kotoisin myös Porvoossa kahden poliisin murhanyrityksestä epäillyt 25- ja 30-vuotiaat miehet.Julkisten osoitetietojen mukaan vanhempi ampujista asuu edelleen virallisesti kadulla oletettavasti vanhempiensa kanssa.Sunnuntain vastaisena yönä porvoolaisella teollisuusalueella tulen avannut kaksikko olisi Expressenin tietojen mukaan soittanut itse poliisit paikalle, missä he ampuivat poliisimiehiä kohti ja pakenivat paikalta. Teon motiivi on edelleen epäselvä.Hämärtyvässä ja lämpimässä illassa miesten kotikadulla tulee vastaan vain kourallinen pyöräilijöitä ja lenkkeilijöitä. Jostain kuuluu koiran haukuntaa, aukinaisesta ikkunasta television ääniä.– Eivät näytä tutuilta, tuumaa useampi naapuri.Vaikka alue on hiljainen, kaikki alueen asukkaat eivät käy tutuiksi, viereisessä talossa 15 vuotta asunut nainen kertoo.Äitinsä kanssa kulkeva nuori tyttö pohtii, että miehet näyttävät etäisesti tutuilta, mutta kuvista on vaikeaa sanoa, ovatko he nähneet heitä.– Ovatko he veljeksiä? Näyttävät keskenään aivan samalta, tytön äiti tuumaa.Ruotsalaisen Expressen-lehden mukaan pidätetty kaksikko tuli Ruotsista Suomeen 22. elokuuta, eli viime viikon torstaina. Lähtö oli vain muutamaa päivää ennen ampumista, kenties täältä samaiselta asuinalueelta.Tapaus on herättänyt paljon huomiota myös ruotsalaisessa mediassa. Myös yksi naapureista tunnistaa Porvoon tapauksen, vaikka miehet eivät olekaan tuttuja.