Ulkomaat

Trump: Fantastinen Johnson on oikea mies hoitamaan brexitin

Britannian pääministeri Boris Johnson on tavannut G7-kokouksessa ensimmäistä kertaa kasvotusten Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin virkaanastumisensa jälkeen.

Johnson ja Trump näyttivät tulevan selvästi hyvin toimeen istuessaan yhdessä työaamiaiselle Ranskan Biarritzissa viikonloppuna järjestetyssä kokouksessa.– Hänestä tulee fantastinen pääministeri, Trump arvioi tapaamisessa.Trump kertoi myös tukevansa Johnsonia Britannian EU-eron luotsaajana.– Hän ei tarvitse mitään neuvoja, Trump vastasi, kun häneltä kysyttiin, kuinka hän neuvoisi Johnsonia brexitin suhteen.– Hän on oikea mies hoitamaan homman."Erittäin suuri kauppasopimus syntymässä pian"Trump kertoi tapaamisen yhteydessä myös, että Yhdysvallat ja Britannia ovat sopimassa "erittäin suuren kauppasopimuksen, suuremman kuin koskaan aiemmin". Trumpin mukaan sopimus on mahdollista saada aikaan melko pian.– Saamme aikaan fantastisen sopimuksen, kunhan raivaamme tieltämme joitakin esteitä, Johnson puolestaan kommentoi.Johnson kehotti aiemmin Trumpia poistamaan kaupan esteitä brittiyhtiöiltä, jotka voivat vaarantaa maiden välisen kauppasopimuksen Britannian EU-eron jälkeen.Vapaakauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa on pidetty äärimmäisen tärkeänä Britannialle, sillä etenkin sopimukseton brexit mutkistaisi brittiyritysten kaupankäyntiä EU-maiden kanssa.