Viagrasta tulee reseptivapaa Norjassa

24.8. 16:29

Norja Lääkettä on mahdollista tuoda Norjasta laillisesti omaan käyttöön muihin ETA-maihin.

Potenssilääke Viagraa ryhdytään myymään ilman reseptiä Norjassa. Lääkkeen ostajan on kuitenkin täytettävä apteekissa terveystietoja koskeva ilmoitus ja saatava apteekissa valmistetta koskeva opastus.



Norjan lisäksi Viagraa saa ilman reseptiä myös Britanniassa, jossa siitä tuli reseptivapaa toissa vuonna. Useimmissa muissa maissa Viagraa myydään edelleen vain reseptillä. Syynä tähän on se, että Viagran tehoaineet voivat aiheuttaa riskejä muihin lääkkeisiin yhdistettynä. Impotenssi voi olla myös varhainen merkki sydänsairaudesta, joten impotenssin syy on hyvä selvittää lääkärillä.



Reseptivapauden myötä Viagraa on mahdollista tuoda Norjasta laillisesti omaan käyttöön muihin ETA-maihin, joihin myös Suomi kuuluu. Viagraa ei voi kuitenkaan tilata Norjasta postitse ilman reseptiä.