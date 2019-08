Ulkomaat

Macronin toive sai vastakaikua Merkeliltä: Amazonin sademetsäpalot nousevat G7-maiden kokouksen agendalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YK:n pääsihteeri: Amazonia täytyy suojella





Naapurimaat varpaillaan





Ympäristöministeriä tervehdittiin buuauksin