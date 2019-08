IS analysoi Putinin ja Niinistön 10 positiivista signaalia: Mitä hyvää presidentit lupasivat? Onko Ukrainaan tulossa vankienvaihto?

Ulkomaat

IS analysoi Putinin ja Niinistön 10 positiivista signaalia: Mitä hyvää presidentit lupasivat? Onko Ukrainaan t

1) Ilmainen nettiviisumi Pietariin ja Viipuriin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





2) Vihjailiko Niinistö Ukrainan ja Venäjän vankienvaihdosta?





3) ”Ei ongelmia Suomen ja Venäjän suhteissa”

4) Venäläiset aluejohtajat jäteoppiin Suomen





5) ”Putin ottanut mustan hiilen vakavasti”

6) ”Venäjä on ihmisoikeussääntelyn piirissä”





7) Itämeren alueen turvallisuus esillä

8) ”Tiedonvaihtoa säteilyasioista parannettava”





9) Kaivosalan koulutusyhteistyö alkaa

10) Useita kulttuurijuhlia tulossa