Ranskassa ei lämmetä brittien erosopimuksen peukaloinnille – Macron vaatii Johnsonia maksamaan miljardien eurojen brexit-laskun

Ulkomaat

Ranskassa ei lämmetä brittien erosopimuksen peukaloinnille – Macron vaatii Johnsonia maksamaan miljardien euro

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexit-kello tikittää

Macron haluaa pysyä hyvissä väleissä Irlannin kanssa