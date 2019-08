Ulkomaat

Venäjä sai Johan Bäckmanin avukseen ”Suomen teloittamien” kaivauksiin

Venäjä-mielisenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Bäckmanin





Vielä





Sotavainajien





Dosentti





Kujala

IS





Vuonna

Sandarmohin





Petroskoin