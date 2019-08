Ulkomaat

Putinin turvakoneiston salainen operaatio alkoi Helsingissä jo monta päivää sitten

Salaiset valmistelut käynnissä jo pitkään

Ei ole lainkaan tavatonta, että virvoitusjuomia vaihdetaan uusiin hetkeä ennen kuin presidentit saapuvat.

Maistaako joku Putinin ruuat?

Putinin vierailu saattaa sekoittaa myös suomalaisten GPS-paikannuslaitteita.