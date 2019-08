Ulkomaat

Brasiliassa Rio de Janeirossa asemies on ottanut panttivangiksi 16 linja-automatkustajaa

Brasiliassa Rio de Janeirossa asemies on ottanut panttivangiksi 16 linja-automatkustajaa Nyt toistetaan : Brasilian Rio de Janeiron panttivankibussi 20.8. 15:13

Brasilia Raskaasti varustautuneet poliisit ovat ympäröineet linja-auton.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brasiliassa Rio de Janeirossa asemies on ottanut panttivangiksi 16 linja-automatkustajaa, viranomaiset kertovat. Ainakin kuusi ihmistä on päässyt vapaaksi ajoneuvosta, joka on pysäytetty sillalle Rio de Janeiron ja naapurikaupunki Niteroin välille.



Raskaasti varustautuneet poliisit ovat ympäröineet linja-auton ja neuvottelevat asemiehen kanssa. Brasilialainen G1-media kertoo, että mies on varustautunut aseella ja bensiinillä.



Miehen on kerrottu nousseen linja-autoon puoli kuudelta aamulla ja alkaneen uhkailla matkustajia.



Liikenne sillalla on pysähtynyt panttivankitilanteen takia.