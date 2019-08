Ulkomaat

Media: Kiina on pidättänyt Hongkongin konsulaatin 28-vuotiaan työntekijän

20.8. 15:05

Hongkong Työntekijä oli päivän kestäneellä liikematkalla Shenzhenissä aiemmin tässä kuussa.

Kiinan viranomaiset ovat pidättäneet Britannian Hongkongin konsulaatin työntekijän, kertoi usea media tiistaina. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen hongkongilaisen HK01-verkkomedian mukaan konsulaatin työntekijä ei palannut matkaltaan Kiinan Shenzhenistä, joka sijaitsee vain tunnin matkan päässä Hongkongista. Median tietojen mukaan työntekijä oli päivän kestäneellä liikematkalla 8. elokuuta.



Guardianin mukaan pidätetty työntekijä on 28-vuotias mies, joka on kotoisin Hongkongista. Pidätetyn miehen tyttöystävä sanoo lehdelle Hongkongin maahanmuuttoviranomaisten kertoneen, että kyseessä on hallinnollinen pidätys. Nainen ei tiedä, missä päin Kiinaa mies on pidätettynä ja minkä takia.



Naisen mukaan mies vierailee Kiinassa säännöllisesti, eikä tämä ole hänen tietojensa mukaan osallistunut mielenosoituksiin, eikä edes julkisesti kertonut mielipidettään niistä.