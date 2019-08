Ulkomaat

Ydinasesalkku tulee Putinin mukana Suomeen – katso 3D-mallista, millainen se on

Erään tiedon mukaan Venäjän ydinasesalkun pyhään kolminaisuuteen saattaa liittyä neljäskin taho: tekoäly.

Kyllä, Perimetr on olemassa.









Mikäli kostoiskulle on tarvetta, käsky voi tulla järjestelmältä, ei ihmisiltä.