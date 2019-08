Ulkomaat

Islannissa paljastettiin monumentti ensimmäisen ilmaston lämpenemisen tuhoaman jäätikön muistolle

Islannissa paljastettiin sunnuntaina monumentti, jonka tarkoitus on kunnioittaa paikalla aiemmin ollutta Okjökull-jäätikköä.





Jäätikkö oli ensimmäinen Islannin jäätiköistä, jonka tiedetään tuhoutuneen ilmaston lämpenemisen vuoksi. Nyt alueella on vain Ok, joka on kilpitulivuori. Sen päällä jäätikkö aiemmin oli.Okjökull menetti jäätikköstatuksensa vuonna 2014, kun tieteentekijät arvioivat, ettei se ole enää tarpeeksi paksu.Tapahtumaan osallistuivat muun muassa Islannin pääministeri Katrin Jakobsdottir ja ympäristöministeri Gudmundur Ingi Gudbrandsson.