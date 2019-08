Ulkomaat

Tuhansia on pidätetty Kashmirissa kahden viikon aikana

Tuhansia ihmisiä on pidätetty Kashmirissa sen jälkeen, kun Intia perui alueen erityisaseman noin kaksi viikkoa sitten, hallituksen lähteet kertovat.

Lähteiden mukaan taustalla on pelko levottomuuksista.



Nimettömänä uutistoimistolle puhunut viranomainen kertoi, että ainakin 4 000 on pidätetty. Pidättämisiä on voitu jatkaa maan yleisen turvallisuuslain perusteella. Lain mukaan ihminen voidaan panna vankilaan jopa kahdeksi vuodeksi ilman syytteitä tai oikeudenkäyntiä.



– Suurin osa kiinniotetuista on lennätetty Kashmirin ulkopuolelle, koska vankilat täällä ovat täynnä, viranomainen sanoi.



Kashmirin viranomaiset ovat toistuvasti kieltäytyneet kertomasta pidätettyjen kokonaismäärää.