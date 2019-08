Salainen muistio ”Operaatio Keltasirkusta” vuoti julkisuuteen – näin brittihallitus uskoo sopimuksettoman brexitin sekoittavan maan

Ulkomaat

Hallitus olettaa ”kovan rajan” palaavan Irlantiin, koska nykyiset suunnitelmat laajojen rajatarkastusten välttämiseksi osoittautuvat ”kestämättömiksi”. Tämä voi johtaa mielenosoituksiin, tiesulkuihin sekä ”suoraan toimintaan”.

Rajoilla kuukausia kestävät viivästykset saattavat johtaa ruuhkiin, jotka voivat puolestaan ”vaikuttaa polttoaineen jakeluun”. Tämä voi puolestaan johtaa ongelmiin polttoaineen saatavuudessa Lontoossa sekä maan kaakkoisosissa.

Kanaalin ylittämiseen pääväyliä käyttävästä rekkaliikenteestä enimmillään 85 prosenttia ”ei välttämättä ole valmis” Ranskan tullikäytäntöihin. Seurauksena saattaa olla muutamia päiviä kestäviä viivästyksiä.

Merkittävät häiriöt satamissa tulevat kestämään enimmillään kolme kuukautta, ennen kuin liikennevirta ”paranee” 50–70 prosenttiin tämänhetkisestä tasosta.

Hallituksen nollaan prosenttiin asettamat bensan tuontitullit saattavat ”tahattomasti” johtaa kahden öljynjalostamon sulkemiseen, 2 000 työpaikan menettämiseen, laajoihin lakkoihin sekä häiriöihin polttoaineen saatavuudessa.

Viivästyksiä matkustamisessa EU:n lentokentillä, Lontoon St. Pancrasin asemalla, kanaalin tunnelissa sekä Doverissa.

Lääkevarastojen tilanne tulee olemaan ”haavoittuvainen vakavista ja pitkittyneistä viivästyksistä johtuen”, sillä kolme neljäsosaa Britanniaan tulevista lääkkeistä tuodaan maahan kanaalin pääväyliä pitkin.

Tuoreen ruoan saatavuus heikkenee ja hinnat nousevat. Tämä saattaa vaikuttaa ”haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin”.

Mahdollisia yhteenottoja britannialaisten ja EU:n talousalueen kalastusalusten välillä. Ennusteiden mukaan 282 alusta liikkuu Britannian aluevesillä laittomasti brexit-päivänä.

Mielenosoituksia ympäri maata. Niiden odotetaan vaativan ”merkittäviä määriä” poliisin resursseja.

Sosiaalihuollon kasvavat kustannukset, joiden vaikutus jatkuu 2–6 kuukautta palveluntarjoajan koosta riippuen.

Yli neljä tuntia kestävät viivästykset Gibraltarin ja Espanjan välisellä rajalla kestävät ”ainakin muutamia kuukausia”. Niillä on todennäköisesti epäsuotuisa vaikutus Gibraltarin talouteen.