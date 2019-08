SUORA LÄHETYS JUURI NYT: Sateenvarjomeri valtasi Hongkongin – mielenosoittajat haluavat päästä eroon väkivallan leimasta

Ulkomaat

SUORA LÄHETYS JUURI NYT: Sateenvarjomeri valtasi Hongkongin – mielenosoittajat haluavat päästä eroon väkivalla

Poliisi: Kiinan joukkoja ei nähdä Hongkongin kaduilla

Helsingissä oli tukimielenosoitus