El Pason ampuja vei Antoniolta rakkaan puolison – sadat ventovieraat saapuivat hautajaisiin lohduttamaan miestä

Ulkomaat

El Pason ampuja vei Antoniolta rakkaan puolison – sadat ventovieraat saapuivat hautajaisiin lohduttamaan miest









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En halunnut hänen surevan yksin”









”He tuntevat hänen läsnäolonsa”









Vierailee joka päivä muistopaikalla