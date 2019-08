Ulkomaat

Pinna kiristyy: Kiinalla on kaksi vaihtoehtoa vastata Hongkongin mielenosoituksiin

Katso video: Kiinan turvallisuusjoukot järjestivät suuren paraatin Hongkongin rajan tuntumassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kiina













Vaikka





Kiinan









Hongkongin