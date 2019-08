Ulkomaat

Ainakin kahdeksan kuollut hotellitulipalossa Odessassa Ukrainassa

17.8. 14:36

Poliisi on aloittanut rikostutkinnan, jossa se selvittää mahdollisia paloturvallisuusrikkomuksia ja tulipalon syttymisen syytä.

Ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut ja kymmenen loukkaantunut hotellissa tapahtuneessa tulipalossa Odessassa Ukrainassa, kertoivat paikalliset pelastusviranomaiset lauantaina.



Tulipalo syttyi yöllä puoli kahden aikaan paikallista aikaa Tokyo Star -nimisessä hotellissa satamakaupunki Odessan eteläosassa. Yli 60 palomiestä tukenaan 13 hälytysajoneuvoa saivat sammutettua tulipalon kolme tuntia sen syttymisen jälkeen.



Paikallisten viranomaisten mukaan alueelta evakuoitiin yhteensä noin 150 henkilöä. Poliisi on aloittanut rikostutkinnan, jossa se selvittää mahdollisia paloturvallisuusrikkomuksia ja tulipalon syttymisen syytä.



Odessa on Mustanmeren rannalla vajaan 500 kilometrin päässä maan pääkaupungista Kiovasta sijaitseva satamakaupunki. Odessa on erityisesti kesäaikaan turistien suosiossa.