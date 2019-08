Ulkomaat

Pariisilaisen ravintolan asiakas suuttui voileivän viipymisestä – ampui tarjoilijan kuoliaaksi

Pariisin poliisi on käynnistänyt tapauksesta murhatutkinnan. Paikalta paennutta ampujaa ei ole toistaiseksi tavoitettu.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy