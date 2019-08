Ulkomaat

Norjan moskeija-ampumisesta epäilty myöntää hyökkäyksen ja siskonsa tapon

17.8. 1:14

Norja 21-vuotiasta miestä epäillään muun muassa murhasta.

Norjan viime viikonlopun moskeija-ampumisesta epäilty mies on myöntänyt tekonsa, kertoo poliisi. 21-vuotias epäilty myönsi poliisin kuulusteluissa tappaneensa siskopuolensa ja hyökänneensä moskeijaan Bärumissa. Poliisin mukaan mies ei kuitenkaan ole virallisesti ottanut kantaa häntä vastaan nostettuihin syytteisiin.



Tutkintavankeudessa oleva mies on aiemmin kieltäytynyt vastaamasta poliisin kysymyksiin.



Miestä epäillään murhasta, murhan yrityksestä sekä terrorismirikoksesta. Aiemmin epäilty on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.