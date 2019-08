Ulkomaat

Näin Tanskassa on reagoitu Trumpin aikeisiin ostaa Grönlanti – ”Voi hyvä Jumala, ei”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ei kiitos”





”Emme ole jotakin, jonka voi vain ostaa”





Ei ensimmäinen kerta