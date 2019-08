Ulkomaat

Krosa- taifuuni vei yhden ihmisen hengen ja haavoitti kymmeniä Japanissa

yksi ihminen on kuollut ja 49 loukkaantunut Japanissa, kun trooppinen myrsky Krosa iski maan eteläosiin torstaina, kertoo Japanin NHK.Hiroshiman prefektuurissa 82-vuotias mies hukkui pudottuaan mereen torstaiaamuna, kun hän yrtti sitoa venettään laituriin voimakkaassa tuulessa, uutistoimisto Kyodo kertoi.Japanin meteorologisen virasto kertoi, että trooppinen hirmumyrsky heikentyi perjantaina trooppiseksi myrskyksi.Meteorologit kuitenkin varoittavat, että Krosa liikkuu nyt pohjoiseen ja voi tuoda mukanaan rankkasateita ja voimakkaita tuulenpuuskia.Yli 400 000 ihmistä on saanut evakuointikehotuksen.Lisäksi 800 lentoa peruttiin ja Osakan lentokenttä suljettiin torstaina myrskyn vuoksi.Myös junavuoroja on jouduttu perumaan taifuunin takia.Paikallismedian mukaan luotijunayhteyksiä on jouduttu keskeyttämään Tokion, Osakan ja Hiroshiman välillä sekä junayhteydet maan eteläosissa sijaitsevan Fukuokan välillä.Japanin rannikkoalueella Shoiku- saaren lauttavuoroja on peruttu korkean aallokon vuoksi.Liikennekatkojen uskotaan vaikuttavan miljooniin ihmisiin. Japanissa vietetään tällä viikolla Bon-juhlaa, jonka aikana moni matkustaa kotikaupunkinsa kunnioittamaan esivanhempiaan.